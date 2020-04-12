الجولان: وفاة طفل متأثرا بإصابته في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فُجعت قرية عين قنية في هضبة الجولان المحتل، اليوم الأحد، بوفاة الطفل جنار جلاء دعبوس عن عمر ناهز ثلاثة أعوام، متأثرا بإصابته في حادث طرق وقع، قبل عدة أيام.

وفي التفاصيل، توفي الطفل دعبوس في مستشفى صفد، صباح اليوم، متأثرا بجروحه البالغة التي كان قد أصيب بها في حادث طرق قرب قرية مسعدة، الأسبوع الماضي.

يذكر أنه توفي في الحادث كذلك الشاب حسين شوفي (25 عاما) من الجولان المحتل.