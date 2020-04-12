رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشنون هجوماً حاداً على الناشطة المصرية الإثارية "منى مينا"

الأحد 12 أبريل 2020

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، الناشطة المصرية الإثارية منى مينا، منتقدين طريقتها وأسلوبها، خاصة بعد تواصلها مع قنوات تنظيم الإخوان الإرهابي.



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ووجه رواد السوشيال ميديا، عدة رسائل لـ"مينا": "خلاص بتتواصلي دلوقتي مع قنوات الإخوان وتتعاوني مع الإخوان في محاولة لهدم الدولة المصرية والتشكيك في المنظومة الصحية للدولة، إنتي أصبحتي نموذج للقاء المصاح، وعندئذ تتلاشى المبادئ".

وأضاف عدد آخر: "كفى تنظير وقدمي حاجة مفيدة للدولة المصرية، إنتي نسيتي إنك دكتورة يا دكتورة"، مؤكدًا آخر: "ارحمونا بقى كفاية.. لم نعد نتحمل إسفافك واستهتارك وتنظيرك رحمة بنا أيتها العجوز الخاوية"