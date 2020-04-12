مُناقشة أهم الإجراءات والتدابير الإحترازية والتجهيزات لمواجهة كورونا بتعز

الأحد 12 أبريل 2020

ناقش لقاء ضم سلطة تعز ولجنة وزارية، أهم الإجراءات والتدابير الإحترازية والتجهيزات التي تم اتخاذها من قبل لجنة الطوارئ في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.



حيث التقى محافظ محافظة تعز نبيل شمسان،اليوم الاحد، اللجنة الوزارية المكلفة من وزراة الصحة لمتابعة تنفيذ الاجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا وتقييم الاوضاع الصحية وتحديد الاحتياجات والمتطلبات الصحية للمحافظة برئاسة وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط الدكتور أحمد عبدالقادر الكمال.

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وناقش اللقاء الذي ضم اعضاء اللجنة الوزارية بحضور وكيل اول محافظ تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ومدير مكتب الصحة بالمحافظة أهم الإجراءات والتدابير الإحترازية والتجهيزات التي تم اتخاذها من قبل لجنة الطوارئ في المحافظة، والاحتياجات والمتطلبات الصحية للمستشفيات ومدى جاهزيتها بحضور مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة .

و أشاد المحافظ بدور وجهود وزارة الصحة بقيادة وزير الصحة الدكتور ناصر باعوم الذي يبذل جهود كبيرة واستنثائية في هذه المرحلة الحرجة و يولي اهتمام خاص بمحافظة تعز تقديراً لادوارها البطولية والنضالية وماتتعرض له من حصار جائر مستمر منذ خمس سنوات وبما يتناسب مع الكثافة السكانية الكبيرة..

من جهته اكد وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط، اهتمام وزارة الصحة بمحافظة تعز..معبراً عن تقديره بالالتزام والاستجابة السريعة من قبل السلطة المحلية في تنفيذ التعليمات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا والتي اطلعت عليها اللجنة خلال زيارتها للمستشفيات والمرافق الصحية استماعها الى تقارير مكتب الصحة.