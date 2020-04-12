رئيس الوزراء البريطاني يخرج من المستشفى في طريقه للتعافي

الأحد 12 أبريل 2020

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، أنه غادر مستشفى في لندن ليواصل مرحلة التعافي من إصابته بفيروس كورونا الجديد.



وقال متحدث عن المكتب إنه "بناء على نصيحة فريقه الطبي، لن يعود رئيس الوزراء إلى العمل على الفور".

ونقل شكر جونسون للجميع في مستشفى سانت توماس على ما وصفه بـ"الرعاية الفائقة التي تلقاها".

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وكان جونسون قد أدلى بتصريحات عقب خروجه من العناية المركزة في وقت سابق من اليوم، قال فيها إنه "يدين بحياته لطاقم هيئة الصحة الوطنية".

وأشار جونسون (55 عاما) إلى طاقم العمل بالمستشفى، الذي يقع على الجانب الآخر من مبنى البرلمان، قائلا: "لا يمكنني شكرهم بما يكفي. أدين لهم بحياتي".

والجمعة، تمكن جونسون من الوقوف على قدميه، وسار لفترات قصيرة تخللتها الراحة في إطار ما وصفها مكتبه بالمراحل المبكرة للتعافي.

يشار إلى أن عدد وفيات كورونا في بريطانيا اقترب من 10 آلاف، السبت، وهي خامس أعلى حصيلة على مستوى العالم، بعدما سجل المسؤولون 917 وفاة أخرى في المستشفيات.