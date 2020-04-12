اخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني يخرج من المستشفى في طريقه للتعافي

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البريطاني يخرج من المستشفى في طريقه للتعافي والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، أنه غادر مستشفى في لندن ليواصل مرحلة التعافي من إصابته بفيروس الجديد. 

 

وقال متحدث عن المكتب إنه "بناء على نصيحة فريقه الطبي، لن يعود رئيس الوزراء إلى العمل على الفور".

 

ونقل شكر جونسون للجميع في مستشفى سانت توماس على ما وصفه بـ"الرعاية الفائقة التي تلقاها".

 

Advertisements

وكان جونسون قد أدلى بتصريحات عقب خروجه من العناية المركزة في وقت سابق من اليوم، قال فيها إنه "يدين بحياته لطاقم هيئة الصحة الوطنية".

 

وأشار جونسون (55 عاما) إلى طاقم العمل بالمستشفى، الذي يقع على الجانب الآخر من مبنى البرلمان، قائلا: "لا يمكنني شكرهم بما يكفي. أدين لهم بحياتي".

 

 

والجمعة، تمكن جونسون من الوقوف على قدميه، وسار لفترات قصيرة تخللتها الراحة في إطار ما وصفها مكتبه بالمراحل المبكرة للتعافي.

 

يشار إلى أن عدد وفيات كورونا في بريطانيا اقترب من 10 آلاف، السبت، وهي خامس أعلى حصيلة على مستوى العالم، بعدما سجل المسؤولون 917 وفاة أخرى في المستشفيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء البريطاني يخرج من المستشفى في طريقه للتعافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا