شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تستهدف منازل المواطنين في أحياء حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020 استهدفت مليشيات الحوثي الإجرامية منازل المواطنين في الأحياء الشرقية لمدينة حيس جنوب الحديدة بكافة أنواع الأسلحة.

Advertisements وقالت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية استخدمت الأسلحة الرشاشة وسلاح البيكا في استهدافها لمنازل المواطنين. ويأتي استهداف المليشيات الحوثية على الأحياء السكنية ضمن سلسلة خروقاتها اليومية للهدنة الاممية بمحافظة الحديدة بالوقت الذي اعلنت فيه قيادة التحالف العربي وقف العمليات العسكرية باليمن.

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