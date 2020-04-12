شكرا لقرائتكم خبر عن 275 حالة.. الجزائر: أعداد وفيات كورونا "مقلق" والان نبدء بالتفاصيل
وقال بن بوزيد في تصريح مقتضب للإذاعة الجزائرية اليوم الأحد، إن هذا الانخفاض يجب أن يدوم حتى يكون له معنى، موضحا أن المعيار الذي يجب أن يقاس عليه هو عدد الأشخاص المتوفين وأولئك الذين يتواجدون في العناية المركزة.
واضاف " كلما انخفض عدد هؤلاء كلما شعرنا بالرضا أكثر"، معترفا أن الأرقام ( عدد الضحايا) لا تزال مصدر قلق.
وسجلت الجزائر حتى أمس السبت 275 حالة وفاة، و1825 إصابة مؤكدة موزعة عبر 46 ولاية من مجموع 48، ويوجد 60 مريضا في العناية المركزية، بينما تعافى 460، وفق بيانات وزارة الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر 275 حالة.. الجزائر: أعداد وفيات كورونا "مقلق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.