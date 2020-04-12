شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 9594 حالة والان نبدء بالتفاصيل
أعلن مسؤولون اليوم الأحد إن عدد حالات الوفاة في المستشفيات الإنجليزية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 9594 بعد تسجيل 657 حالة وفاة جديدة.
ومن بين هذه الوفيات الجديدة 42 مريضا تتراوح أعمارهم بين 30 و98 لم يعانوا من مشكلات صحية معروفة أخرى.
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