شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يتعافى من كورونا ويغادر المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خرج من المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا اليوم الأحد، لكنه لن يعاود بدء العمل على الفور.

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