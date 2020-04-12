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جونسون يتعافى من كورونا ويغادر المستشفى

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أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خرج من المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا اليوم الأحد، لكنه لن يعاود بدء العمل على الفور.

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