والدة نيمار تعيش قصة حب مع شاب يصغر ابنها بـ5 سنوات! (صورة)

دخلت والدة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي حاليا، وبرشلونة الإسباني السابق، في علاقة غرامية مثيرة للجدل، مع شاب يبلغ من العمر 22 عاما.
في الوقت الذي نشر فيه تياغو نفس الصورة بتعليق من كلمة واحدة "مذهل".
من جانبه علق نيمار على الصورة قائلا "أمي الحبيبة، أتمنى لك السعادة"، كما علق والد نيمار برموز تعبيرية إيجابية.
ويعمل تياغو راموس عارض أزياء، وفتى إعلانات، ويرتبط بعلاقة جيدة مع أسرة نيمار، وسبق له الظهور معهم في العديد من المناسبات، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
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