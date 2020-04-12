بالفيديو.. أول ظهور لجورج وسوف بعد وفاة والدته

ظهر المطرب السوري، جورج وسوف، لأول مرة منذ وفاة والدته، وذلك في رسالة مصورة من داخل منزله.
وقال جورج وسوف في رسالته إن الوضع الحالي شديد الصعوبة، وأن هذا الفيروس "خابط الكرة الأرضية" على حد تعبيره.
وطلب وسوف من متابعيه راجيا منهم الجلوس في المنزل مثلما هو ملتزم بالحجر المنزلي في مسقط رأسه كفرون بسوريا، وإذا كانوا يرغبون في شيء فمن الممكن شرائه عبر الإنترنت بدلا من الخروج من المنزل.
ومنع وسوف تبادل القبلات في عزاء والدته، اتباعا لتعليمات منظمة الصحة العالمية بالالتزام بالتباعد الاجتماعي.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
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