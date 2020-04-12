وزير الداخلية يأمر بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات القضاء بقضية حرق امرأة بالنجف

أمر وزير الداخلية ياسين الياسري، الأحد، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات القضاء بقضية حرق امرأة في محافظة النجف.
وأضافت المديرية، أن "الوزير أمر بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات القضاء في هذه القضية برئاسة قائد شرطة المحافظة والدوائر الرقابية والعمل على إجراءات التطبيق واطلاع سيادتة اولا بأول".
وأكدت أن "القضية متابعة أيضاً من قبل وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد ومحافظ النجف لؤي الياسري".
وبينت المديرية، أن "الياسري شدد على ان يكون القانون هو صاحب الكلمة الفصل وهو فوق الجميع بدون اي تميز وان حقوق المواطنين أمانة بعنقه شخصياً".
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