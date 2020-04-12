وفاة ممثل كوميدي بريطاني بفايروس كورونا

توفي، اليوم الأحد، الممثل الكوميدي البريطاني تيم بروك تايلور جراء إصابته بفايروس كورونا.
وذكر موقع "روسيا اليوم"، أن تايلور توفي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 79 عاما، بعد إصابته بفايروس كورونا المستجد.
وكان الممثل الراحل عضوا في فرقة The Goodies التي اشتهرت بعروضها الكوميدية في سنوات السبعينات والثمانينات.
وسجلت بريطانيا حتى الآن نحو 10 آلاف وفاة بفيروس كورونا، وهو خامس أعلى رقم في العالم، فيما تقترب الإصابات بالفايروس فيها من 79 ألف إصابة.
وكان الممثل الراحل عضوا في فرقة The Goodies التي اشتهرت بعروضها الكوميدية في سنوات السبعينات والثمانينات.
وسجلت بريطانيا حتى الآن نحو 10 آلاف وفاة بفيروس كورونا، وهو خامس أعلى رقم في العالم، فيما تقترب الإصابات بالفايروس فيها من 79 ألف إصابة.
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