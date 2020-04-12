يحيى رسول: نقلي تم الى امرة معاونية الإدارة وما حصل هو امر طبيعي

أكد العميد يحيى رسول، الاحد، أن نقله الذي صدر امس تم الى امرة معاونية الإدارة في وزارة الدفاع، معتبراً أن ما حصل هو امر طبيعي.
وقال رسول في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم نقلي الى امرة معاونية الادارة وليس الى دائرة المحاربين".
وأضاف أن "ما حصل هو امر طبيعي كوني ضابطا عسكريا انتمي لمؤسسة عسكرية عراقية واي امر سيصدر من الوزير او المراجع سأقوم بتنفيذه".
وكشف مصدر امني، السبت، باحالة مدير علاقات واعلام في وزارة الدفاع العميد يحيى رسول الى دائرة شؤون المحاربين (الامرة)".
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