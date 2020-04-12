المنافذ الحدودية: ضبط تلاعب بكميات بضاعة سبب هدراً بالمال العام في منفذ أم قصر

وقالت هيئة المنافذ الحدودية/ منفذ أم قصر الجنوبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "ضبط حاوية حجم 40 قدماً بداخلها ساعات جدارية وأوانٍ منزلية تم التلاعب بالكميات المستقطعة من إجازة الاستيراد مما سبب هدراً بالمال العام".وأوضح البيان، أن "عملية الضبط تمت من قبل شعبة البحث والتحري عند بوابة الخروج بعد تدقيق المعاملة الجمركية ومعاينة البضاعة تبين أن ما تم استقطاعه من إجازة الاستيراد 800 قطعة ساعة جدارية من قبل موظف لجنة الكشف داخل المنفذ ولكن الحمولة الفعلية كانت 2230 قطعة، وهذا الاستقطاع لا يناسب مع الحمولة الكلية وبفارق كبير مما سبب هدراً بالمال العام في قيمة الرسوم الجمركية المدفوعة".

وأضاف البيان، أنه "تمت إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة جمرك خور عبد الله لغرض إحالتها الى قاضي تحقيق أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين من لجنة الكشف في المنفذ الحدودي".