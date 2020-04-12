اخبار العالم

شفاء امرأة عراقية من فيروس كورونا في الاردن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري، الأحد، عن شفاء امرأة عراقية من فيروس في عمان.
وقال العذاري في بيان أطلعت عليه الخليج 365، إن "إحدى السيدات العراقيات المصابات بفايروس كورونا‬ تعافت اليوم، وخرجت من مستشفى الأمير حمزة في الأردن".

وأضاف أن "عدد المتعافين من ابناء الجالية العراقية في الأردن المصابين الـ (١٥) ارتفع الى ثمانية ومازال سبعة راقدين في المستشفى يتلقون العناية وجميعهم بحالة صحية جيدة جداً"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شفاء امرأة عراقية من فيروس كورونا في الاردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا