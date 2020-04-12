شفاء امرأة عراقية من فيروس كورونا في الاردن

أعلن السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري، الأحد، عن شفاء امرأة عراقية من فيروس كورونا في عمان.
وقال العذاري في بيان أطلعت عليه الخليج 365، إن "إحدى السيدات العراقيات المصابات بفايروس كورونا تعافت اليوم، وخرجت من مستشفى الأمير حمزة في الأردن".
وأضاف أن "عدد المتعافين من ابناء الجالية العراقية في الأردن المصابين الـ (١٥) ارتفع الى ثمانية ومازال سبعة راقدين في المستشفى يتلقون العناية وجميعهم بحالة صحية جيدة جداً"
وأضاف أن "عدد المتعافين من ابناء الجالية العراقية في الأردن المصابين الـ (١٥) ارتفع الى ثمانية ومازال سبعة راقدين في المستشفى يتلقون العناية وجميعهم بحالة صحية جيدة جداً"
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