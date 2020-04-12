انت الان تتابع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غادر المستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

غادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد المستشفى في لندن حيث كان يعالج منذ أسبوع جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، على ما أعلنت الحكومة البريطانية.

وذكرت الحكومة في بيان "غادر رئيس الوزراء المستشفى وسيواصل تعافيه في تشيكرز"، مقر إقامته في شمال غرب لندن، مضيفةً أنه "لن يستأنف العمل على الفور بناء على توصيات فريقه الطبي".