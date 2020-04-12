انت الان تتابع مقتل 25 من طالبان وإصابة 17 في غارات جوية شمال أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

ذكر الجيش الأفغاني أن سلسلة من الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 25 من عناصر حركة طالبان وإصابة 17 آخرين بإقليم جوزجان شمال أفغانستان، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وفي رده على مزاعم طالبان فيما يتعلق بسقوط ضحايا في صفوف المدنيين ذكر فيلق شاهين 209 في بيان أن مسلحي طالبان لم يفقدوا فحسب السيطرة على منطقة خمياب بإقليم جوزجان لكن أيضا تكبدوا خسائر بشرية فادحة أيضا.

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وأضاف البيان أن مسلحي طالبان يحاولون التغطية على هزيمتهم بزعم سقوط ضحايا مدنيين خلال العملية.

وكانت حركة طالبان قد زعمت في وقت سابق أن قوات الأمن قصفت منازل مدنيين بالمنطقة .