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البحرين تسجل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

البحرين تسجل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأحد، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1071، بينهم 6 وفيات بالفيروس.

 

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وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن 45 من هذه الحالات الجديدة تعود لعمال وافدين وحالتين قادمتين من الخارج، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة مخالطيهم وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحي الاحترازي .

 

 

وأشارت إلى أن حالات الشفاء من ارتفعت إلى 557 حالة، بعد تعافي حالتين جديدتين.

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