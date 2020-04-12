ارتفاع إصابات كورونا في إثيوبيا إلى 71

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الأحد، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا الجديد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 71 حالة بالبلاد.



وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم التأكد من إصابة الحالتين بعد إجراء فحص معملي لنحو 286 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأوضحت أن الإصابتين لامرأتين إثيوبيتين لهما تاريخ سفر خارج البلاد، مشيرة إلى أن الحالة الأولى تبلغ من العمر 35 عاما، فيما تبلغ الثانية 24 عاما.

وسجلت إثيوبيا 3 حالات وفاة و10 حالات تعافي من الفيروس منذ دخوله البلاد.

وصادق البرلمان الإثيوبي في جلسة استثنائية، الجمعة، على حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة قبل يومين لمواجهة تفشي الفيروس.

وكانت السلطات الإثيوبية قد أعلنت، الأربعاء، فرض حالة الطوارئ لمدة 5 أشهر، بهدف السيطرة على انتشار الفيروس.