شادي السيد: للتعويض على مياومي القطاع العام والمصالح المستقلة

التقى عضو المجلس التنفيذي في اتحاد ​نقابات العمال والمستخدمين​ في الشمال ​شادي السيد​، وفدا من لجنة متابعة ​عمال غب الطلب​ في ​مؤسسة مياه لبنان الشمالي​، قدم له رسالة تطالب الاتحاد برفع شكوى العمال إلى ​مجلس الوزراء​ للتويعض عليهم بدل أيام التعطيل القسري بسبب التعبئة العامة، حيث أكد للوفد بأنه يتبنى أحقية مطلب ​المياومين​، وأجرى لهذه الغاية اتصالا برئيس ​الاتحاد العمالي العام​ بالإنابة ​حسن فقيه​، ناقلا عنه تضامنه معهم وتأكيده السير بمطلبهم لدى ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​ بعد رفع كتاب بذلك، ليصار بعدها إلى إحالة ملفهم على مجلس الوزراء.

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وأطلع السيد الوفد على مسار المسعى الذي يقوم به مع الاتحاد العمالي العام "وصولا إلى تحقيق المبتغى والتعويض عليهم"، معرباً عن تخوفه من "الظلم الذي قد يلحق بشرائح المياومين في ​القطاع العام​ أو في ​المصالح المستقلة​ في زمن كورونا"، ومن "الإجراءات التي تنفذ من دون الأخذ بالاعتبار طبيعة عمل هؤلاء المياومين وظروفهم"، محذرا من تبعات ذلك "على ​المجتمع اللبناني​ برمته".