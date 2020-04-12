أعتبر راعي الكنيسة الكلدانية في ​لبنان​ المطران ميشال قصارجي، خلال الاحتفال بقداس ​الفصح​ المجيد، ان ​الصلاة​ نرفعها من أجل الكنيسة حتى يتلألأ فيها بإشراق وجه السيد من جديد، وضاء لامعاً، ودعاؤنا يطال المسؤولين المدنيين، حتى يلقي الله في ضمائرهم ما يعود على الشعوب ب​السلام​ والوئام، ورجاؤنا ان يشمل الله بعنايته المرضى من جراء هذا الداء الوبيل ويتعهد الطاقم الطبي والتمريضي ويهدي العلماء الى اكتشاف دواء ناجع ويريح نفوس الموتى الذين سقطوا بالألوف في الآونة الأخيرة ويمطر علينا جميعا بركات قيامته الثلاثية الأيام".

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كانت هذه تفاصيل خبر قصارجي بقداس الفصح: دعاؤنا يطال المسؤولين ليلقي الله بضمائرهم ما يعود على الشعوب بالسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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