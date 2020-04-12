سامر كبارة يطلب من نواب طرابلس تأمين 50 ألف حصة غذائية ودعم مستشفيات المدينة

أمل الناشط السياسي ​سامر كبارة​ من نواب ​طرابلس​ الذين سيجتمعون يوم الثلاثاء في ​معرض رشيد كرامي الدولي​، أن يضعوا خطة فعالة وحقيقية وشاملة لمواجهة المرحلة الراهنة، طالبا أن تتضمن هذه الخطة تخصيص مبلغ مالي لتأمين 50 ألف حصة غذائية كحد أدنى وتسليمها للجيش اللبناني ليتم توزيعها على العائلات الأكثر حاجة في المدينة، وإنشاء صندوق دعم لتجهيز ​المستشفيات الحكومية​ والخاصة في طرابلس وتجهيز مبنى احتياطي لاستقبال الحالات المصابة بكورونا.

وأضاف كبارة: "كما ندعو لتقديم الدعم المالي والمعنوي للطاقم الطبي في طرابلس، الى جانب طلب دعم أصحاب المولدات أو تقديم المازوت لهم، ليحصل المواطن خلال هذا الشهر على خصم بنسبة 80 بالمئة كحد أدنى على فواتير اشتراك المولدات الكهربائية، وإنشاء صندوق خاص لمساعدة المغتربين الطرابلسيين الراغبين بالعودة من الخارج وغير القادرين على تحمل تكاليف وأعباء الرحلات".

كما تمنى سامر كبارة "إرجاء البحث بموضوع ​التعيينات​ والمشاريع الانمائية أو القوانين المطروحة حاليا والمتعلقة ب​الأموال المنهوبة​ والكابيتل كونترول، إلى وقت لاحق، فالتركيز يجب أن يصب على كيفية مواجهة الوباء الذي يشكل خطرا يهدد صحة الناس وأمنهم الغذائي والاجتماعي، الى جانب تشكيل خلية للأزمة مشتركة يتابعونها شخصياً وإبقاء الاجتماعات مفتوحة حتى الحد من انتشار ​فيروس كورونا​ في طرابلس ولبنان".