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رمي نفايات وأبقار نافقة على طريق تلعباس الغربي في عكار

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أفادت معلومات صحفية عن أن مجهولون أقدموا فجر اليوم على رمي كميات من ​النفايات​ وأبقار نافقة، على طريق فرعي في خراج بلدة تلعباس الغربي في ​سهل عكار​، الامر الذي أقلق أبناء المنطقة، الذين طالبوا ​القوى الامنية​ بكشف الفاعلين، الذين تمكنوا من خرق حظر التجوال، وحملوا نفاياتهم الى هذه المنطقة الزراعية، غير آبهين بالمخاطر الصحية والبيئية التي ترتبها هكذا أفعال مخالفة للقانون.

وأمل أهالي المنطقة الزام من رموا النفايات برفعها وإعادتها الى المصدر الذي أتت منه لأنه أمر لا يمكن السكوت عليه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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