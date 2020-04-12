طليس للحكومة ووزير الداخلية: شكرا لقرار السير للسيارات العمومية الأحد

توجه رئيس اتحادات ونقابات ​النقل البري​ في ​لبنان​ ​بسام طليس​ إلى الحكومة ووزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ بشكل خاص، بكلمة "شكرا" على قرار السماح بسير ​السيارات العمومية​ اليوم الأحد. وأكد ارتياح السائقين لهذه الخطوة.

وأشار طليس في بيان إلى أنه "يكفي أن تتابعو نشرات ​الأخبار​ وتعليق السائقين ومدى الافادة. أيها السادة: "أهل مكة أدرى بشعابها"، نحن لا نغش أنفسنا، ولا نغشكم طبعا، دمتم".