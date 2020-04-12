توجه رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس إلى الحكومة ووزير الداخلية والبلديات محمد فهمي بشكل خاص، بكلمة "شكرا" على قرار السماح بسير السيارات العمومية اليوم الأحد. وأكد ارتياح السائقين لهذه الخطوة.
وأشار طليس في بيان إلى أنه "يكفي أن تتابعو نشرات الأخبار وتعليق السائقين ومدى الافادة. أيها السادة: "أهل مكة أدرى بشعابها"، نحن لا نغش أنفسنا، ولا نغشكم طبعا، دمتم".
كانت هذه تفاصيل خبر طليس للحكومة ووزير الداخلية: شكرا لقرار السير للسيارات العمومية الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.