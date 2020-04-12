حسن بحث مع أسود وخوري تدابير مواجهة كورونا في جزين

استقبل ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​ النائبين ​زياد أسود​ و​سليم خوري​، وتم البحث في الاجراءات المتخذة في منطقة الجنوب ولا سيما جزين، لمواجهة مخاطر تفشي ​فيروس كورونا​ وضرورة رفع الجهوزية اللازمة لذلك، من خلال تعبئة الجهود الحكومية والأهلية، فضلا عن أهمية تجهيز ​مستشفى جزين الحكومي​ بما يخوله مواكبة هذه المرحلة الدقيقة صحيا. إضغط للمزيد

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