الشيخ حبلي: ليجسد يوم قيامة السيد المسيح محطة لقيامة لبنان الوطن لجميع أبنائه

هنأ الشيخ ​صهيب حبلي​ "ال​لبنان​يين عموماً و​الطوائف​ المسيحية خصوصا بمناسبة حلول عيد القيامة المبارك"، معرباً عن "أمله أن يجسد يوم قيامة ​السيد المسيح​ محطة لقيامة لبنان الوطن لجميع أبنائه، وأن نخرج جميعاً منتصرين بمواجهة هذا الوباء الذي يتهدد البشرية جمعاء".

و أبرق الشيخ حبلي الى "قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ مهنئاً بالعيد، وتوجه من خلاله بالتهنئة الى مؤسسة ​الجيش الوطني​ اللبناني ضباط ورتباء وأفراد"، مؤكداً أن "الدعاء المستمر له ولمؤسسة الجيش بالتوفيق في إنجاز المهام الوطنية لما فيه خير ومصلحة لبنان واللبنانيين".