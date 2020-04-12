الشيخ حبلي: ليجسد يوم قيامة السيد المسيح محطة لقيامة لبنان الوطن لجميع أبنائه

هنأ الشيخ صهيب حبلي "اللبنانيين عموماً والطوائف المسيحية خصوصا بمناسبة حلول عيد القيامة المبارك"، معرباً عن "أمله أن يجسد يوم قيامة السيد المسيح محطة لقيامة لبنان الوطن لجميع أبنائه، وأن نخرج جميعاً منتصرين بمواجهة هذا الوباء الذي يتهدد البشرية جمعاء".
و أبرق الشيخ حبلي الى "قائد الجيش العماد جوزيف عون مهنئاً بالعيد، وتوجه من خلاله بالتهنئة الى مؤسسة الجيش الوطني اللبناني ضباط ورتباء وأفراد"، مؤكداً أن "الدعاء المستمر له ولمؤسسة الجيش بالتوفيق في إنجاز المهام الوطنية لما فيه خير ومصلحة لبنان واللبنانيين".
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