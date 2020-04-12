أسعد الحريري ناشد وزارة الشؤون استكمال المساعدات في الشمال

شكر رئيس ​جمعية تجار لبنان الشمالي​ ​أسعد الحريري​، لكل من شارك في حملة المساعدات وخصوصا ​الجيش​، ​بلدية طرابلس​، الهيئات الكشفية وتعاون ​المجتمع المدني​، لمواجهة وباء ​كورونا​ المتزامن مع الأزمة الإقتصادية الخانقة وحجز الأموال في ​المصارف​. وأهاب بجميع المتعاقدين مع البلدية من تجار وأصحاب سوبرماركات المحافظة على الأسعار وعدم رفعها، وناشد ​وزارة الشؤون الإجتماعية​ ضرورة "الإسراع في استكمال التوزيعات في الشمال لما له من خصوصية وحاجة وضرورة ملحة". إضغط للمزيد

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