لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء: لعدم المساس بلقمة العيش

حذرت لجنة ​العمال​ المياومين وجباة الإكراء، ​شركات مقدمي الخدمات​ وشركة ترايكوم من المساس بلقمة عيش العمال أو حسم جزء من رواتبهم تحت أي ذريعة. وذكرت في بيان، بأنها "ملتزمة قرارات ​مجلس الوزراء​ وتطبيق التعبئة العامة إضافة إلى أن رواتب العمال هي من ضمن ميزانية ​كهرباء لبنان​ ومشمولة ضمن التعهدات الملزمة للشركات، والعمال وديعة لدى مقدمي الخدمات حتى تثبيتهم في كهرباء لبنان ويجب على الشركات أن تتحمل مسؤولياتها كافة، وأن لا ترمي الكرة في ملعب غيرها"، متأملة "التعقل والإيجابية حتى لا نضطر إلى التصعيد من جديد".

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