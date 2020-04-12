حركة طالبان: الإفراج عن 20 معتقلا تابعين للحكومة الأفغانية وتسليمهم للصليب الأحمر

أعلن المكتب السياسي لحركة "طالبان" أن "الحركة ستفرج اليوم عن 20 معتقلا تابعين للحكومة الأفغانية وستسلمهم للصليب الأحمر في ولاية ​قندهار​ جنوب البلاد."

بدورها أعلنت ​الحكومة الأفغانية​، في وقت سابق، عن "الإفراج عن 100 من عناصر الحركة المسجونين لديها، وذلك بعد ساعات من اتهام الحركة للحكومة والقوى الأخرى بعملية السلام في البلاد بتعمد تأخير الإفراج عن سجناء الحركة"، مشيرة الى ان "المفرج عنهم تعهدوا للنائب العام ومديرية ​الأمن​ الوطني بعدم العودة للقتال مجددا".

هذا ووقعت ​الولايات المتحدة​ و​حركة طالبان​ في نهاية شباط أول اتفاق سلام منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب في مراسم في قطر، والتي تنص على انسحاب ​القوات​ الأجنبية من ​أفغانستان​ في غضون 14 شهرا وبدء الحوار بين الأفغان في آذار بعد اتفاق تبادل بالأسرى.