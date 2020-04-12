الطاقة الجزائرية: توقيع اتفاق مبدئي مع ألمانيا لإطلاق مشروع ديزارتيك للطاقة الشمسية

أعلن وزير الطاقة ​الجزائر​ي محمد عرقاب عن "توقيع اتفاق مبدئي مع الجانب الألماني من أجل إطلاق مشروعه "ديزارتيك" للطاقة الشمسية"، موضحاً ان "الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز والشريك الألماني يتواصلان هذه الأيام عن طريق تقنية المحاضرات عن بعد للتحضير"فيديو كونفيرانس" للاتفاق التقني، فضلا عن تحديد الإمكانيات الطبيعية والمؤهلات التي تحوزها الجزائر من ​الطاقة الشمسية​".

وكشف عرقاب "أن مشروع "ديزارتيك" للطاقة الشمسية ما هو إلا مشروع يندرج في إطار استراتيجية وطنية للطاقة يتم التحضير لها بالتنسيق مع عدة وزارات وعلى رأسها ​وزارة​ ​التعليم العالي​ والبحث العلمي وسيتم عرض هذه الاستراتيجية قريبا".