أعلن الناطق الرسمي باسم جماعة ​انصار الله​ اليمنية ​محمد عبد السلام​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "تصعيد جوي وبري من قبل تحالف العدوان مع استمرار الحصار وما أعلنه من وقف ل​إطلاق النار​ مجرد تدليس وتضليل على ​العالم​"، معتبراً أنه "لو كان ثمة توجه جاد وإرادة حقيقية نحو السلام لأصدر ​مجلس الأمن الدولي​ قرارا صريحا بإيقاف الحرب العبثية ورفع الحصار الجائر لا أن يكتفي ببيان هزيل يجاري فيه التحالف".

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كانت هذه تفاصيل خبر حركة انصار الله اليمنية: لو ثمة توجه جاد نحو السلام لأصدر مجلس الأمن قراراً بإيقاف الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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