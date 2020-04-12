حذر الملياردير الأميركي بيل غيتس، من أن "العالم قد يواجه في المستقبل جائحات مماثلة لانتشار فيروس كورونا كل عقدين، ويجب أن تستعد الدول لهذا السيناريو"، مرجحاً أن "الناتج المحلي الإجمالي في العالم سيتكبد جراء جائحة كورونا أكبر خسائره في التاريخ المعاصر".
ولفت عيتس الى انه "ربما كان الكساد الكبير، أو أزمة عام 1873 أسوأ، لا أعرف، لكن في حياتي سيكون ذلك أكبر ضربة اقتصادية، وليس أمامك أي خيار"، لافتاً الى ان "عدم استعداد دول العالم للجائحة كلفها تريليونات الدولارات"، متوقعا أن "تتخذ الحكومات في المستقبل إجراءات احترازية مسبقة تحسبا لظهور فيروسات جديدة، ما سيؤدي إلى تقليص الإنفاق على مواجهتها".
كانت هذه تفاصيل خبر بيل غيتس: كورونا يوجه أكبر ضربة للاقتصاد العالمي وجائحات مماثلة قد تتكرر كل 20 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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