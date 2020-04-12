الصحة السعودية: تسجيل 7 وفيات و429 إصابة جديدة بكورونا ب24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في السعودية، عن تسجيل سبع وفيات و429 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في المملكة ارتفع إلى 4462 حالة، فيما بلغت حصيلة ضحايا الوباء 59. وتعافى 41 مريضا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 761 شخصا.
وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة سجلت في الرياض 198 حالة، ومكة المكرمة 103، والمدينة المنورة 73، وجدة 19، والدمام 10، وينبع 7، وخميس مشيط 5، وصامطة 4 وتبوك 3، والقطيف 3، والطائف 2، وصبيا 2، حيث شهدت حصيلة الإصابات بكورونا في آخر 24 ساعة قفزة قياسية رابعة على التوالي في السعودية، وتجاوزت لأول مرة عتبة الـ400 حالة.
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