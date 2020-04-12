رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يغادر المستشفى متعافياً من كورونا

أعلنت السلطات في ​بريطانيا​ عن أن ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ خرج من المستشفى بعد تعافيه من ​فيروس كورونا​، حيث شكر الأطباء في مستشفى سانت توماس في لندن. وقال: "لا يمكنني أن أشكرهم بما فيه الكفاية، أنا مدين لهم بحياتي".

وكان رئيس الوزراء البريطاني قضى، ليلته السابعة في مستشفى سانت توماس في العاصمة البريطانية، بعد دخوله إليه يوم الأحد الماضي إثر تدهور حالته الصحية، في أعقاب 10 أيام من العزل الذاتي المنزلي بعد النتيجة الإيجابية للإصابة بالفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 9900 بريطاني وأصاب نحو 80 ألفا لآخرين.

وظلّ جونسون تحت العناية المركزة لمدة 3 ليال، ثم نقل إلى جناح المستشفى العادي بعد تعافيه وتجاوزه مرحلة صعبة من المرض.