انخفاض نسبة المؤيدين لترامب بالانتخابات القادمة إلى 43% كأدنى مستوى لها منذ ستة أشهر

نشر استطلاع للرأي شمل 500 ناخب اميركي محتمل على موقع "rasmussenreports" الأميركي، أن "نسبة 56% من الناخبين يرفضون بشكل قاطع تواجد الرئيس ​دونالد ترامب​ في ​البيت الأبيض​ لفترة رئاسية جديدة"، مشيراً الى ان "نسبة المؤيدين لترامب انخفضت في ​الانتخابات الرئاسية​ القادمة إلى 43% فقط، كأدنى مستوى لها منذ ستة أشهر".

هذا ​وسجلت ​الولايات المتحدة​ ما يقارب 535 ألف إصابة بالإضافة إلى 20651 حالة وفاة بسبب ​فيروس كورونا​ التاجي، مع ما يقرب من 40 % من الحالات تحدث في ​نيويورك​، فهي تعتبر مركز تفشي المرض في البلاد.