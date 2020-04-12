انخفاض نسبة المؤيدين لترامب بالانتخابات القادمة إلى 43% كأدنى مستوى لها منذ ستة أشهر

نشر استطلاع للرأي شمل 500 ناخب اميركي محتمل على موقع "rasmussenreports" الأميركي، أن "نسبة 56% من الناخبين يرفضون بشكل قاطع تواجد الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض لفترة رئاسية جديدة"، مشيراً الى ان "نسبة المؤيدين لترامب انخفضت في الانتخابات الرئاسية القادمة إلى 43% فقط، كأدنى مستوى لها منذ ستة أشهر".
هذا وسجلت الولايات المتحدة ما يقارب 535 ألف إصابة بالإضافة إلى 20651 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا التاجي، مع ما يقرب من 40 % من الحالات تحدث في نيويورك، فهي تعتبر مركز تفشي المرض في البلاد.
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