السلطات الكورية الجنوبية: إخضاع جميع الوافدين من اميركا لاختبار كورونا

أعلنت السلطات في ​كوريا الجنوبية​، "إخضاع جميع الوافدين من ​الولايات المتحدة​ لاختبار ​فيروس كورونا​ المستجد، في غضون 3 أيام من بدء عزلهم الذاتي"، موضحة ان "هذا القرار، جاء بعد زيادة ​حالات​ الإصابة المؤكدة بالفيروس لدى الوافدين من الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث جاءت 228 حالة، أي أن 49.7% من الـ 459 حالة القادمة من الخارج هي من الولايات المتحدة".

يذكر أن الوافدين من الولايات المتحدة لا يخضعون الآن لاختبار الفيروس إذا لم تظهر الأعراض عليهم، في حين يخضع جميع الوافدين من ​أوروبا​ للاختبار حتى لو لم يكن لديهم أي أعراض اعتبارا من يوم 22 اذار الماضي.