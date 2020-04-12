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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أشرف سويلم:
أعلن الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء سلبية حالتين محتجزتين داخل مستشفى العريش العام جرى الاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا.
وأضاف وكيل الصحة أن المستشفى اتخذ كافة الإجراءات الوقائية وفقا للتعامل مع الحالات المشتبه في أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد ومنها أخذ العينات وإرسالها إلى المعامل والتأكد من سلبيتها.
وجددت مديرية الصحة مناشدتها للمواطنين بعدم إثارة الشائعات التي من شأنها إثارة الذعر بين المواطنين والحصول على المعلومات من مصادرها.
يشار إلى أن محافظة شمال سيناء لم تسجل حالات إصابة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى محافظة الوادي الجديد على مستوى الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر خالية من كورونا.. صحة شمال سيناء: تحاليل حالتين في مستشفي العريش سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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