بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على "صحراوي البحيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
أصيب 9 أشخاص اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" على الطريق الصحراوي عند الكيلو ٧٧ دائرة غرب النوبارية، بمحافظة البحيرة.
أسفر الحادث عن إصابة: "سيد داود شوقي - ٥٥ سنة مقيم بني سويف، وحسن إبراهيم حسن - ٥٠ سنه مقيم شبين الكوم، وحسن إبراهيم حسن ٥٠ سنة، مقيم شبين الكوم، وربيع عبد الستار ميهوب ٤٣ سنة، مقيم بني سويف، ونعمة سيد جابر - ٤٨ سنة، مقيمة الإسكندرية، وعبد الله عز العرب سيد - ٥٣ سنة، مقيم القليوبية، وعبد النبي نجاح عمرو - ٥٣ سنة، مقيم القليوبية، ومحمد السيد أبو النور - ٥٢ سنة، مقيم القاهرة، وصفية - ٣١ سنة مقيمة المنيا، وجورج نادي فكري - ٤٢ سنة مقيم القاهرة.
جرى نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وتحرر المحضر اللازم.
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