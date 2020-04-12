عمران: تأجيل تطبيق معايير المحاسبة الجديدة على القوائم الدورية في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، اللجنة العليا لمراجعة معايير المحاسبة المصرية وافقت على تأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة والتعديلات المصاحبة لها والصادرة بالقرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 على القوائم المالية الدورية التي ستصدر خلال عام 2020.

وأضاف عمران أن القرار يأتي نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا الجديد وما لازم ذلك من آثار اقتصادية ومالية مرتبطة به، فضلا عن أن تطبيق إجراءات الوقاية ومواجهة انتشاره تفرض قيودا على تواجد الموارد البشرية في الشركات بكامل طاقتها بصفة منتظمة.

وذكر أن اللجنة أكدت في قرارها على أن تقوم الشركات بتطبيق هذه المعايير وهذه التعديلات على القوائم المالية السنوية لهذه الشركات بنهاية 2020.

Advertisements

وقال عمران إن اللجنة فضلت قصر إدراج الأثر المجمع للعام بالكامل على القوائم المالية السنوية، مع التزام الشركات بالإفصاح الكافي في قوائمها الدورية خلال 2020 عن هذه الحقيقة وآثارها المحاسبية إن وجدت.

وبحسب عمران، فإن اللجنة مستمرة في متابعة كافة الآثار المرتبطة بتطور مدى انتشار الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وإنها ستتخذ كافة الإجراءات في مجال تطبيق معايير المحاسبة الجديدة في ضوء تطور الأوضاع المشار اليها.

وأكد عمران أن الهيئة ستطالب الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات والكيانات الخاضعة لرقابتها بضرورة قيامها بالإفصاح الكامل في أول قوائم مالية تصدرها بعد نشر قرار الهيئة على شاشة البورصة المصرية- وعلى موقعها الإلكتروني- عن تأثير هذه الأحداث على وضعها الاقتصادي (مراكزها المالية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية) الحالية، والمستقبلية.

كما يتضمن هذا الإجراء إفصاح الشركات أيضا عن تأثير هذه الأحداث على القيمة الاقتصادية للمنشأة مع قياس أي اضمحلال في الأصول أو التزامات إضافية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية السارية الحالية، مما يساعد مستخدم هذه القوائم في اتخاذ القرارات المناسبة.