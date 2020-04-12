كشف غموض واقعة العثور على جثة سائق في ترعة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بكفر شكر، بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، غموض واقعة العثور على جثة سائق بترعة بقرية كفر الشهاوي بكفر شكر، أن الوفاة طبيعية، وأنه توفي منذ أكثر من 4 أيام غرقًا بمياه الترعة، وأن أسرته أبلغت بتغيبه، حتى جرى العثور عليه.

وصرح أحمد الكاشف رئيس نيابة مركز شرطة كفر شكر، بدفن جثة المتوفي، عقب مناظرة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وأمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفي والشهود.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث المركز، يفيد ورود بلاغً بالعثور على جثة الشاب "أ. ع" 32 سنة، سائق توك توك، مقيم بقرية كفر الشهاوي، بمدينة كفر شكر، بعد اختفائه عن المنزل منذ الأسبوع الماضي بترعة بالقرية.

انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى موقع البلاغ لفحصه، وجرى اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة داخل القرية، ونقل الجثة إلى المستشفى تحت تحفظ النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.