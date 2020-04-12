20 مليون جنيه خسائر مدينة أبو زنيمة جراء سيول مارس الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

تابع اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمدينة أبو زنيمة، لتقدير قيمة الخسائر الناتجة جراء السيول الجارفة التي تعرضت لها المدينة في شهر مارس الماضي.

وقال سكرتير عام جنوب سيناء، أن قيمة الخسائر التي تعرضت لها المدينة تتراوح بين 15 إلى 20 مليون جنيه، وسيجرى وضع خطة عاجلة لإعادة تطوير ما أتلفته السيول.

وقال محمد حسن رئيس مدينة أبو زنيمة، أنه جاري تطوير طرق داخلية بالمدينة، بطول 3 كيلو متر، وبتكلفة تتخطى 4 مليون جنيه، كما جرى تطوير وتجميل المدينة بإقامة ميدان وتركيب أعمدة إنارة وبلدورات، بتكلفة تتخطى 5 ملايين جنيه.

وأكد أنه يجري إنارة مدخل المدينة حتى منطقة الكيلو 9، وملفات أودية "غرندل وتال" ومنطقة التقسيمات السكنية الجديدة.