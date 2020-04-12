محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (بي بي سي):
قال مؤسس شركة مايكروسوفت، الملياردير الأمريكي بيل غيتس إن اللقاحات ضد فيروس كورونا قد تكون جاهزة في غضون 18 شهرًا.
وأضاف جيتس- الذي تساعد مؤسسته في تمويل البحث والتطوير لمكافحة الوباء - لبي بي سي أن اللقاح هو الطريقة الوحيدة للعودة إلى الحياة الطبيعية التي كانت موجودة قبل انتشار الوباء.
وأكد أن العالم كله يعمل الآن من أجل تلبية ما يمكن أن يكون الحاجة الأكثر إلحاحًا على الإطلاق - ولكن طرح هذا اللقاح بسرعة قد ينطوي على مخاطر تتعلق باختبار سلامته.
وشدد جيتس - الذي حذر منذ فترة طويلة من خطر تفشي جائحة عالمي -على أنه لم يتم استثمار ما يكفي في التحضير لمثل هذا الموقف مقارنة بالمبلغ الذي تم إنفاقه للاستعداد للحرب.
كانت هذه تفاصيل خبر بيل جيتس: لقاح كورونا يمكن أن يكون جاهزا خلال 18 شهرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.