بيل غيتس: كورونا يوجه أكبر ضربة للاقتصاد العالمي

حذر الملياردير الأمريكي بيل جيتس، من أن العالم قد يواجه في المستقبل جائحات مماثلة لانتشار فيروس كورونا كل عقدين، مشددا على أهمية أن تستعد الدول لهذا السيناريو ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ورجح جيتس الذي تنبأ قبل خمس سنوات بظهور فيروس جديد قد يقتل 10 ملايين نسمة في العالم، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أنالناتج المحلي الإجمالي في العالم سيتكبد جراء جائحة كورونا أكبر خسائره في التاريخ المعاصر.
وقال: "ربما كان الكساد الكبير، أو أزمة عام 1873 أسوأ، لا أعرف، لكن في حياتي سيكون ذلك أكبر ضربة اقتصادية، وليس أمامك أي خيار".
ولفت إلى أن عدم استعداد دول العالم للجائحة كلفها تريليوناتالدولارات، متوقعا أن تتخذ الحكومات في المستقبل إجراءات احترازية مسبقة تحسبا لظهور فيروسات جديدة، ما سيؤدي إلى تقليص الإنفاق على مواجهتها.
وتابع:" يدرك الناس الآن أن هناك إمكانية كبيرة لأن يظهر فيروس جديد كل 20 عاما وخاصة مع ازدياد السفر والتنقل عبر العالم، ويتوقع المواطنون أن تتخذ حكوماتهم من ذلك أولوية لها".
وحذر جيتس من أن العالم لن يكون بأمان تام في وجه خطر كورونا ما لم يتم إنتاج لقاح ضد الفيروس وتطعيم معظم سكان الأرض به.
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