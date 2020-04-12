بوريس جونسون يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا

غادر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مستشفى "سان توماس" في لندن بعد خضوعه للعلاج إثر إصابته بفيروس كورونا، ليواصل تعافيه في المقر الريفي ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأفاد بيان صدر عن مكتب جونسون بأنه "بناء على نصيحة فريقه الطبي، لن يعود رئيس الوزراءإلى العمل على الفور. وهو يود توجيه الشكر للجميع في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة التي تلقاها".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس السبت، أن حالته في تحسن مستمر، وأنهيتماثل للشفاء من كورونا بشكل عاجل.
وكان الناطق الرسمي باسم جونسون قال الجمعة، إن رئيس الوزراء يتمتع بروح معنوية عالية، وأعرب عن امتنانه للفرق الطبية بعد مغادرته غرفة العناية المركزة.
وأكد مكتب جونسون في وقت سابق، أن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه أثناء خضوعه للعناية المركزة، فيما تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب بأداء مهامه مؤقتا.
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