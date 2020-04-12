بيسكوف: تصرفات بوتين مدروسة بعناية

أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن الكرملين يعلم بالانتقادات التي ظهرت بعد زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لمستشفى علاج المصابين بفيروس علاج المصابين بفيروس كورونا مؤخرا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وأضاف بيسكوف: "يؤكد الكرملين، أن تصرفات الرئيس بوتين مدروسة دائما". وتابع عبر برنامج تلفزيوني: "بوتين يتخذ الاحتياطات دائما، وتصرفاته بعيدة عن التهور، وهو بعيد كل البعد عن أي نوع من اللامبالاة".

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