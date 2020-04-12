غضب عارم على رئيس وزراء اليابان بعد تغريدة على تويتر

قوبلت تغريدة نشرها اليوم رئيس وزراء اليابان شينزو آبي على "تويتر"، يظهر فيها جالسا على أريكة، يداعب كلبه ويسمع موسيقى ويشرب الشاي، بردود غاضبة، بعدما أرفقها بطلب البقاء في المنزل ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وعلق بعض المغردين على آبي بالقول (من تظن نفسك؟)، لتصبح هذه العبارة الأكثر تداولا

على "تويتر" في اليابان.

ويقول الغاضبون من تغريدة آبي، إن رسالته تجاهلت معاناة من يكافحون لكسب العيش خلال جائحة فيروس كورونا.

وكتب أحد مستخدمي "تويتر" يقول "في وقت يكافح فيه الناس من أجل البقاء، ومع عرض مقطع يظهر مثل هذا الترف...

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لا يسع المرء إلا أن يتساءل من تظن نفسك؟".

لكن مستخدمين آخرين للموقع دافعوا عن آبي، قائلين إن "من حقه أيضا الحصول على وقت دون عمل".

وكان آبي نشر تغريدته استجابة لدعوة أطلقها الموسيقي الياباني الشهير جين هوشينو الذي نشر مقطعا لنفسه وهو يغني عن الرقص في المنازل داعيا الناس للانضمام إليه.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليابان تخطى ستة آلاف إصابة.