الإمارات.. برنامج وطني لفحص أصحاب الهمم من كورونا بالمنزل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 أبريل 2020 03:12 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 أبريل 2020 03:12 مساءً - مشاركة

ضمن جهودها الرامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أعلنت الإمارات، الأحد، إطلاق “البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم”.

وقال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: “أطلقنا اليوم البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم من مواطنين ومقيمين.. نستكمل به جهود الإمارات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا”.

وأضاف أن “أصحاب الهمم لهم دورهم في البناء والتنمية، وبإذن الله نسعى إلى توفير أقصى درجات الوقاية والصحة لمجتمع الإمارات بكل أطيافه”.

وتماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة السبت عن إجرائها أكثر من 49 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأعلنت وزارة الصحة، السبت، عن شفاء 170 مصابا بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 588، كما سجلت 376 حالة إصابة جديدة.