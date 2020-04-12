تركيا: سنلبي طلب إسرائيل تزويدها بمستلزمات طبية خلال أيام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 أبريل 2020 03:12 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 أبريل 2020 03:12 مساءً - مشاركة

أعلنت الرئاسة التركية، الأحد، أنها ستلبي “طلباً من إسرائيل بتزويدها بمستلزمات طبية خلال أيام”.

كما قالت: “سنرسل أيضاً شحنة طبية للفلسطينيين تزامناً مع تلبية طلب إسرائيل”.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “سوزجو” التركية، إن “تطورات غير متوقعة حدثت في العلاقات بين أنقرة وتل أبيب والتي شهدت توترات في السنوات الماضية. فقد قررت تركيا إرسال معدات وكمامات طبية إلى إسرائيل لأسباب إنسانية”.

إلى ذلك أكدت وكالة “بلومبيرغ”، أن الحكومة التركية قررت إرسال معدات طبية لإسرائيل، تشمل الكمامات والقفازات المعقمة. وقال مسؤول تركي إن هناك ثلاث طائرات هبطت في قاعدة إنجرليك الجوية قادمة من إسرائيل لنقل الشحنات، الخميس.

كما لم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بشأن هذا الموضوع. ولا يزال الغموض يسود حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستعيد العلاقات بين البلدين.

يشار إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية وثقت أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 100 حالة وفاة.