كورونا ينتفض.. قفزة جديدة في الصين وتزايد الـ”لا أعراض”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 أبريل 2020 03:12 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 أبريل 2020 03:12 مساءً - مشاركة

يبدو أن فيروس كورونا بدأ يستعيد شيئاً من عافيته في البر الصيني بعد استكانة وتراجع لحوالي شهر. فقد أظهرت بيانات رسمية نشرت الأحد أن بر الصين الرئيسي سجل 99 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس المستجد في 11 أبريل وهو ما يزيد مرتين عن اليوم السابق ليصل لأعلى مستوى له خلال شهر.

كما سجل عدد الحالات الواردة من الخارج رقما قياسيا أيضاً للزيادة خلال يوم واحد .

تزايد حالات المصابين “بلا أعراض”

إلى ذلك، أعلنت لجنة الصحة الوطنية أن الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض زادت إلى المثلين تقريبا إلى 63 في 11 إبريل مقابل 34 في اليوم السابق.

وكانت تقريبا كل حالات الإصابة الجديدة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ السادس من مارس، لمسافرين من الخارج، مقابل حالتين فقط من بين الحالات التسع والتسعين الجديدة منقولتين محليا.

وسجلت أكثر من نصف الحالات الواردة من الخارج في شنغهاي مركز الصين التجاري.

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وأعلنت شنغهاي 52 حالة إصابة جديدة في 11 إبريل كلها لصينيين قادمين من الخارج حسبما قالت لجنة الصحة المحلية الأحد.

51 من روسيا

ومن بين الحالات الجديدة في شنغهاي جاءت 51 حالة من روسيا في العاشر من إبريل نيسان. أما الحالة الثانية والخمسين فكانت لصيني وصل إلى شنغهاي من زيارة لكندا.

إلى ذلك، أعلن إقليم هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين 21 حالة إصابة جديدة واردة من الخارج في 11 أبريل وكلها لصينيين قادمين من روسيا.

يذكر أن حالات الإصابة في بر الصين الرئيسي تبلغ حتى الآن 82052 حالة في حين يبلغ عدد الوفيات 3339 حالة.