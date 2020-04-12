ترامب ينتقد تقارير أفادت بتسلل كورونا إلى أميركا عبر أوروبا وليس الصين

صباح الأحد، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تقارير إعلامية أفادت بتسلل فيروس كورونا إلى أميركا عبر البوابة الأوروبية وليس من الصين.

واعتبر مثل تلك الأخبار مزيفة، لا بل سابقة من نوعها، فضلاً عن أنها لم تعتمد على أي مصادر موثوقة أو معلومة، بحسب ما ورد في تغريدة على حسابه اليوم، مع تسجيل البلاد أكثر من 20 ألف حالة وفاة بالفيروس المستجد.

اعتراض ترمب جاء مع تعالي بعض الأصوات في مجلس الشيوخ لدعوة الصين إلى إغلاق أسواق الحيوانات البرية والزاحفة في البلاد، والتي يعتقد أن الوباء انطلق منها.

من أوروبا إلى نيويورك

كما أتى رداً على دراسة أو بحث نشرته صحيفة نيويورك تايمز يشير إلى أن الفيروس انتقل تحديدا إلى نيويورك عبر أوروبا.

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وفي التفاصيل، أفاد بحث جديد أعد في كليتي “إيكان” و”غروسمان” للطب في جامعة نيويورك أن سلالة الفيروس التاجي التي انتشرت في نيويورك وأجزاء أخرى من الولايات المتحدة التي ليست على الساحل الغربي نشأت أوروبا وليس الصين، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في أواخر العام الماضي.

فقد حللت فرق البحث في الكليتين التاريخ الوراثي للفيروسات المأخوذة من سكان نيويورك بدءًا من منتصف مارس وخلصوا إلى أن العديد من تلك الفيروسات التاجية “أوروبية الأصل”.

وفي هذا السياق، قال هارم فان باكيل، الباحث في “إيكان” الذي شارك في الدراسة في انتظار مراجعة الأقران، لصحيفة نيويورك تايمز: “الغالبية أوروبية بشكل واضح”.